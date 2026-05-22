Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Paquistão tenta avançar com negociações entre EUA e Irã

Países ainda divergem sobre estoque de urânio iraniano e controles sobre estreito de Ormuz

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O ministro das Relações Exteriores do Irã se encontrou com o ministro do Interior do Paquistão para discutir propostas para encerrar a tensão com os Estados Unidos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Paquistão
  • estados-unidos
  • donald-trump

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.