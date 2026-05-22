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Aliados da Otan deverão responder por decepção de Trump

Presidente tem criticado recusa dos países em apoiar EUA na guerra contra Irã

Conexão Record News|Do R7

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O secretário de Estado dos Estados Unidos alertou que os países-membros da Otan devem responder à insatisfação do presidente Donald Trump. O líder norte-americano tem criticado com frequência a recusa dos países da aliança pela falta de apoio na guerra contra o Irã.

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