Eleitores das três capitais dos estados do Centro-Oeste decidem as eleições municipais

Eleitores das três capitais dos estados do Centro-Oeste decidiram as eleições municipais neste domingo (27). Sandro Mabel, do União Brasil, foi eleito prefeito de Goiânia (GO) com mais de 55% dos votos válidos. Em Cuiabá (MT), Abílio Brunini, do PL, venceu com mais de 53% dos votos o candidato Lúdio, do PT. Em Campo Grande (MS), a atual prefeita, Adriane Lopes (PP) derrotou a candidata do União Brasil, Rose Modesto.