Israel e Hezbollah trocam acusações sobre violações da trégua no segundo dia de cessar-fogo

No segundo dia de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah, ocorreram acusações mútuas sobre violações do acordo. Israel realizou ataques em áreas restritas e bombardeou uma instalação usada para armazenar foguetes. Um toque de recolher foi estabelecido no Líbano. Em Gaza, a equipe do Jornal da Record visitou um centro de ajuda humanitária com produtos aguardando transporte. A ONU pressiona Israel por mais envio de assistência à região.