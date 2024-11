Veja o que fizeram os candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta quarta (23)

A quatro dias do segundo turno das eleições, o prefeito e candidato Ricardo Nunes, do MDB, visitou uma instituição que faz trabalho social na zona sul de São Paulo. Ele disse que pretende ampliar convênios da Prefeitura com instituições que oferecem formação técnica aos jovens. Já Guilherme Boulos, do PSOL, fez caminhada na zona sul e respondeu a perguntas de eleitores no Jabaquara. À tarde, o candidato cortou cabelo e conversou com moradores do bairro Cidade Ademar.