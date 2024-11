Veja os preparativos para o debate entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes na RECORD

Os dois candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo vão apresentar as propostas aos eleitores na noite deste sábado (19). Conheça as regras do debate promovido pela RECORD e pelo Estadão. O encontro entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) começa às 21h e será mediado pelo jornalista Eduardo Ribeiro.