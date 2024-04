Minas Gerais |Maria Luiza Reis, Do R7

Acidente com caminhão-tanque no Anel Rodoviário poderia ser evitado, afirma especialista Dentre os feridos, nove vítimas foram levadas para o Hospital João 23; quatro já receberam alta

Caminhão-tanque explodiu e incendiou casas próximas à rodovia Caminhão-tanque explodiu e incendiou casas próximas à rodovia (Drone/André Lourenço/14.03.2024)

O especialista em trânsito Rodrigo Mendes acredita que o acidente no Anel Rodoviário que matou uma pessoa e deixou outras 10 feridas, na madrugada desta quinta-feira (14), em Belo Horizonte, poderia ter sido evitado.

“Se o Anel Rodoviário tivesse mais áreas de escape e outros dispositivos de segurança, outros sinistros como este, certamente poderiam ser evitados ou mitigados”, disse o especialista.

Mendes reforçou que é necessário esperar a perícia para saber o que pode ter ocasionado o acidente. No entanto, pelas imagens, é possível ver que o veículo estava em alta velocidade e que o motorista não havia dormido ao volante.

“A velocidade acima da compatível para esta manobra é nítida, mas antes da perícia não é possível afirmarmos que o veículo estivesse sem freios. É possível observarmos que a seta para a direita estava ligada, portanto, o motorista não dormiu ao volante”, explicou.

Sobre a teoria de que pode ter acontecido um problema no freio, o especialista afirma que apenas o resultado da perícia poderá confirmar ou não essa possibilidade. Mendes também falou sobre a importância de motoristas que transportam carga perigosa terem ainda mais cuidado na direção.

“Se fosse outra carga, uma carga seca qualquer, o caminhão ia tombar e não teria fogo, que se alastrou porque tinha um produto altamente inflamável, que é combustível. Para aprendizado, os cursos MOPP, para carga perigosa, tem que contemplar ainda mais maneiras, alerta, cuidados e dispositivos que façam com que o motorista tenha ainda mais atenção, afirmou.

A transportadora responsável pelo caminhão informou que continua apurando o que aconteceu e não vai se posicionar no momento.

Entenda o caso

Um circuito de segurança flagrou o momento em que a carreta tomba, explode e o fogo atinge casas no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira O motorista do veículo morreu ainda no local, outras dez pessoas ficaram feridas.

Dentre os feridos, nove vítimas foram levadas para o Hospital João 23. No início da tarde desta quinta, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou que quatro delas já receberam alta e outras cinco seguem internadas.

O Corpo de Bombeiros retirou o caminhão do local ainda nesta quinta. Os militares atuaram durante toda a manhã realizando o rescaldo do material e a limpeza da via. Entre 15 e 16 mil litros de material inflamável foi derramado.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Assista: