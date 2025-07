Após audiência sem acordo, professores marcam nova assembleia sobre greve em BH Paralisação completou 29 dias; nova reunião da categoria vai acontecer na Praça da Estação para decidir rumos da greve Minas Gerais|Do R7 04/07/2025 - 14h33 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h33 ) twitter

Nova reunião da categoria vai acontecer na Praça da Estação para decidir rumos da greve Reprodução/Record Minas

A segunda audiência de conciliação sobre a greve dos professores, entre a Prefeitura de Belo Horizonte e os educadores da rede municipal, terminou sem acordo, nesta sexta-feira (04). A reunião aconteceu no TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A paralisação completou 29 dias.

Segundo o TJMG, a audiência foi marcada em caráter de urgência, devido a “falta de acordo entre os representantes da Prefeitura de BH e dos professores municipais”. A reunião foi designada pelo desembargador Leopoldo Mameluque.

O sindicato marcou uma nova assembleia para discutir a continuidade da greve às 16h desta sexta, na Praça da Estação, no Centro da capital. Um grupo de 25 professores está acampado em frente a prefeitura desde a quinta-feira (03).

Os manifestantes levaram barracas, alimentos, roupas de frio e até um gerador de energia. A decisão foi tomada após não conseguirem uma conciliação. Nas últimas reuniões acompanhadas pela Justiça, a prefeitura ofereceu pagar os dias que foram cortados do ponto dos grevistas, mas não cedeu quanto ao valor do reajuste salarial.

‌



A greve dos professores da educação municipal começou no dia 5 de junho. A categoria cobra maior reajuste salarial, alegando defasagem em anos anteriores. O município alega que todas as propostas feitas à categoria, até o momento, são baseadas na responsabilidade fiscal e nas limitações orçamentárias.

Um levantamento da Secretaria Municipal de Educação aponta que, na última quarta-feira (02), das 324 escolas municipais, 21 estavam fechadas, 259 funcionando de forma parcial e apenas 44 com aulas normais.

