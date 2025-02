‘Só joga lixo quem é corno assumido’: campanha de prefeitura viraliza nas redes Prefeito da cidade do Prata compartilhou vídeo ao lado de placa pelas plataformas digitais Minas Gerais|Do R7, em Brasília 11/02/2025 - 18h41 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h16 ) twitter

Mensagem também foi compartilahda pelo perfil oficial da prefeitura Reprodução/Instagram Prefeitura do Prata - 11.2.2025

Uma campanha da Prefeitura do Prata, no Triângulo Mineiro, para conscientizar a população da importância do descarte correto do lixo viralizou nas redes sociais. “Aqui só joga lixo quem é corno assumido”, diz uma das placas espalhadas pela cidade. Pelas plataformas digitais, o prefeito do município, Marcel Xexeu (PP), compartilhou um vídeo ao lado do aviso e disse: “Quem joga lixo em lugar inapropriado deve ser corno”.

“Aqui na cidade do Prata só joga lixo em lugar que não pode porque é corno assumido, não tem outra justificativa. Temos ecoponto municipal aqui para receber seu lixo. Então, se você é corno, você joga lixo aqui. Se você não é corno, joga no ecoponto”, completa, em tom de bom humor.

Com o desenho de um porco, outra placa da campanha diz “aqui não é chiqueiro, não jogue essa porcaria”. As mensagens também foram compartilhadas pelo perfil oficial da Prefeitura. “Vai arriscar a reputação ou vai fazer a coisa certa?”, questiona a publicação.

A iniciativa foi elogiada pelos internautas. “Sensacional!!”, comentou um seguidor. “Muito bom, prefeito”, escreveu outro usuário.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Prata tem cerca de 28,3 mil habitantes e área de 4.847,5 km². A cidade fica a 622km da capital Belo Horizonte e a 84km de Uberlândia.