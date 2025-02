Oposição faz ato pela anistia ao 8/1 e leva familiares de condenado à Câmara Mulher de homem foragido levou os seis filhos do casal para o Congresso para defender votação da proposta Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 11/02/2025 - 18h08 ) twitter

Oposição fez ato em defesa da anistia aos envolvidos no 8/1 Lis Cappi/R7 - 11.2.2025

Em um ato para pressionar pelo avanço da proposta da anistia pelo 8 de Janeiro, parlamentares da oposição levaram nesta terça-feira (11) familiares de um dos condenados à Câmara dos Deputados. Vanessa Vieira, de Rondônia, foi a Brasília ao lado dos seis filhos e pediu pelo perdão ao marido, Ezequiel Ferreira Luis, foragido que recebeu uma pena de 14 anos de prisão por ter participado dos ataques no Palácio do Planalto.

“Estou aqui com a minha família, porque junto com a condenação do meu marido há 14 anos eu, uma mulher, fui condenada. Mãe de seis crianças também condenadas a viver longe do pai”, afirmou.

O evento desta terça aconteceu em meio às ofensivas de parlamentares da oposição para pautar a proposta que quer perdoar as penas dos envolvidos nos atos extremistas de 2023.

O evento também contou com brados de “Anistia, já”, proferidos pelos deputados, que prometeram levar a demanda ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Nós vamos entrar em contato com o presidente Hugo Motta ainda hoje”, afirmou o líder da oposição, deputado Zucco (PL-RS).

Logo após o ato, os parlamentares levaram a família à Presidência da Câmara para tentar uma reunião com Motta. O relator do projeto da anistia na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Rodrigo Valadares (União-SE), também foi ao encontro.

Condenação a Ezequiel

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou Ezequiel Ferreira Luis a 14 anos de prisão. Ele não chegou a iniciar o cumprimento da prisão e está entre os foragidos.

No 8 de janeiro, Ezequiel foi preso em flagrante no Palácio do Planalto. Ele foi apontado como culpado pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável e deterioração de patrimônio tombado.

A família argumenta que ele não cometeu as ações e apenas estava dentro do Planalto.