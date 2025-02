Líderes do Senado reclamam de Marina em reunião com Alcolumbre, Haddad e Padilha Reclamação foi sobre a tentativa, por parte da Petrobras, de explorar o petróleo na Foz do Amazonas Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h37 ) twitter

Lula Marques/ Agência Brasil

Líderes do Senado fizeram reclamações sobre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante reunião com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), nesta terça-feira (11). Na ocasião, os ministros apresentavam a agenda econômica prioritária do governo federal.

“Teve a reclamação da Marina. O pessoal fez a reclamação de que o governo (está) atrás de renda e a Marina sentada em cima da questão do Amazonas. O (líder) Omar Aziz fez uma fala muito forte nisso. Foi a reclamação que teve no negócio e foi nesse sentido”, disse o líder do União Brasil, senador Efraim Filho (PB), a jornalistas.

A reclamação foi sobre a tentativa, por parte da Petrobras, de explorar o petróleo na Foz do Amazonas. O tema voltou à tona nesta semana depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sinalizado, em privado e em público, que a licença vai sair em breve.

Nesta semana, a ministra voltou a dizer que se trata de uma decisão técnica, que vai ser tomada dentro do rito legal do processo de licenciamento do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Ela negou que esteja sofrendo pressão do presidente Lula e disse que as contradições do governo são normais.

A questão opõe a pasta de Marina e do Ministério de Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira. A exploração tem ainda o apoio de Alcolumbre. Os defensores acreditam que o aval para a exploração é fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil.