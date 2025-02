Crivella recolhe assinaturas para CPI na Câmara sobre emigração ilegal de brasileiros para os EUA Deputado federal pediu apoio do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ao tema Brasília|Do R7 11/02/2025 - 18h03 (Atualizado em 11/02/2025 - 18h07 ) twitter

Crivella foi presidente de CPMI sobre o assunto nos anos 2000 Reprodução/RECORD - 11.2.2025

O deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) disse nesta terça-feira (11) que está recolhendo assinaturas para pedir a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara dos Deputados para investigar o processo em que brasileiros deixam o país para entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

Nesta tarde, Crivella teve uma reunião sobre o assunto com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e pediu que o governo federal apoie a proposta dele.

“Eu disse ao ministro que se nós fizermos uma CPI, os americanos vão ver que nós somos os maiores interessados em coibir essa imigração ilegal e vão voltar a dar aos brasileiros o tratamento que davam na nossa época, que era completamente diferente do que é dado hoje”, disse Crivella em entrevista à RECORD.

“A gente viu que recentemente os brasileiros foram deportados dos Estados Unidos e algemados, trazidos para o Brasil. Nós não queremos que isso ocorra. O ministro também está muito preocupado com isso, e faremos uma parceria para ainda mês que vem aprovarmos essa CPI e tratarmos esse assunto”, completou.

‌



Crivella presidiu uma CPI mista sobre o assunto de 2005 a 2007, quando era senador. “O Itamaraty foi parceiro quando eu fui presidente da CPMI na época que era senador. E foi importantíssimo que os embaixadores nos acompanhassem, os cônsules do Brasil, na fronteira dos Estados Unidos com o México. É fundamental para a gente visitar os brasileiros lá. E também mostrar ao povo americano de que nós estamos interessados em coibir a atuação de coiotes que vendem o sonho para que brasileiros ingênuos tentem uma vida melhor lá nos Estados Unidos.”

O deputado disse que já conseguiu as assinaturas de ao menos 50 parlamentares. Para protocolar o pedido de criação da CPI, ele precisa de no mínimo 171. Crivella espera ter as assinaturas necessárias até o fim desta semana.