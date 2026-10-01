A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (01)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": o cantor sertanejo Kauan, da dupla Matheus e Kauan, acusou uma construtora de calote. Ele disse que pagou mais de R$ 7,5 milhões pela obra de uma mansão, mas o projeto está parado. O artista também denunciou que estaria sendo perseguido por pessoas envolvidas com a construtora. Eita! E por falar em calote, o cantor Pablo cancelou dois shows que faria nos Estados Unidos e foi acusado por um empresário. Mas ele se defendeu. Veja!



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