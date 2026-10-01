Logo R7.com
RecordPlus

Motociclista é atingido e morto por viatura da PM que perseguia um suspeito na Grande BH

Corporação lamentou a morte e informou que irá investigar as circunstâncias do acidente

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Um homem, de 36 anos, morreu após a motocicleta que pilotava ser atingida por uma viatura da Polícia Militar, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, a equipe perseguia um suspeito foragido da Justiça e, durante a fuga, teria atingido a moto da vítima. A corporação lamentou a morte e informou que irá investigar as circunstâncias do acidente.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Grande BH
  • Morte

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.