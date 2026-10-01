Motociclista é atingido e morto por viatura da PM que perseguia um suspeito na Grande BH

Um homem, de 36 anos, morreu após a motocicleta que pilotava ser atingida por uma viatura da Polícia Militar, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo a PM, a equipe perseguia um suspeito foragido da Justiça e, durante a fuga, teria atingido a moto da vítima. A corporação lamentou a morte e informou que irá investigar as circunstâncias do acidente.



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