Logo R7.com
RecordPlus

Homem arromba quadro de energia e deixa prejuízo de R$4 mil para comerciantes de BH

Comerciantes ficaram sem energia e precisaram interromper parte da produção e das vendas

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Um homem furtou cabos de um quadro de energia de uma galeria de lojas no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte. O crime deixou um prejuízo de cerca de R$4 mil aos comerciantes. Uma confeitaria precisou interromper parte da produção e das vendas por falta de energia, enquanto outros estabelecimentos também foram prejudicados.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima do quadro de energia. Em seguida, ele mexe na fiação e deixa o local carregando duas sacolas.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo Horizonte
  • Furto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.