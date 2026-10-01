Homem arromba quadro de energia e deixa prejuízo de R$4 mil para comerciantes de BH

Um homem furtou cabos de um quadro de energia de uma galeria de lojas no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte. O crime deixou um prejuízo de cerca de R$4 mil aos comerciantes. Uma confeitaria precisou interromper parte da produção e das vendas por falta de energia, enquanto outros estabelecimentos também foram prejudicados.



Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima do quadro de energia. Em seguida, ele mexe na fiação e deixa o local carregando duas sacolas.



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