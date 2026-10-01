Logo R7.com
RecordPlus

Veja momento em que carro desgovernado quase atropela clientes de loja no interior de Minas

Motorista teria confundido o acelerador com o freio e foi levado à delegacia por dirigir sem habilitação

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Um carro desgovernado atingiu uma mureta e uma motocicleta em uma loja de pamonha, em Patos de Minas, a 400 km de Belo Horizonte. Com o impacto, os destroços atingiram um cliente, que teve suspeita de fratura no pé.

Segundo a PM, o motorista teria confundido o acelerador com o freio e foi levado à delegacia por dirigir sem habilitação.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Minas Gerais
  • Acidente

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.