Veja momento em que carro desgovernado quase atropela clientes de loja no interior de Minas

Um carro desgovernado atingiu uma mureta e uma motocicleta em uma loja de pamonha, em Patos de Minas, a 400 km de Belo Horizonte. Com o impacto, os destroços atingiram um cliente, que teve suspeita de fratura no pé.



Segundo a PM, o motorista teria confundido o acelerador com o freio e foi levado à delegacia por dirigir sem habilitação.



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