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Achamos em Minas: conheça os encantos de Marliéria, entre natureza, história e tradição

Município abriga parte do Parque Estadual do Rio Doce e reúne natureza, histórias e tradições do interior de Minas

Balanço Geral MG|Do R7

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Nesta quinta-feira (1), o Achamos em Minas percorre o Parque Estadual do Rio Doce, uma das principais áreas de preservação da Mata Atlântica em Minas Gerais. Antes de chegar ao parque, a equipe passou pela encantadora Marliéria, a 190 km de Belo Horizonte, cidade onde está localizada grande parte da reserva.

Cercado por áreas verdes e marcada pela tranquilidade, o município também guarda histórias e tradições que ajudam a contar a relação dos moradores com a região e com a unidade de conservação.

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