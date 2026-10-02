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A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (02)

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Balanço Geral MG|Do R7

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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": a nova música da Paula Fernandes é uma indireta para o ex? A cantora mineira abriu o coração sobre o término recente e os relacionamentos amorosos. E mais: um ator brasileiro deixou a carreira para ser chef de cozinha nos Estados Unidos. Quem será? Uma dica: ele é famoso por participar de séries e novelas da Record. Conseguiu adivinhar?

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