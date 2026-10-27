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A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (27)

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Balanço Geral MG|Do R7

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O jogador Neymar Jr. não gostou de ver a filha Mavie usando a camisa do Palmeiras. A menina apareceu nas redes sociais da mãe, a influenciadora Bruna Biancardi, enquanto era maquiada com a camisa do time paulista.

Neymar, que joga pelo Santos, reagiu ao vídeo ao ver a filha vestindo a camisa de um dos rivais da equipe. A cena repercutiu nas redes sociais.

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