A Hora da Venenosa: festa de Bruna Marquezine terá regras rígidas por evento em local tombado

A festa de 30 anos da atriz Bruna Marquezine, marcada para o dia 15 de agosto, promete ser luxuosa e cheia de regras. O evento vai acontecer na Ilha Fiscal, local tombado pelo patrimônio estadual no Rio de Janeiro. Por determinação da direção, está proibido o uso de drones, canhões de luz, som alto e qualquer manifestação política ou religiosa. As exigências visam preservar o imóvel histórico, que foi construído por Dom Pedro II e já funcionou como alfândega do porto.



