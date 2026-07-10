A Hora da Venenosa: Ministério Público processa Virginia por publicidade irregular nas redes
Ação pede indenização de, no mínimo, R$120 milhões por supostos danos morais e coletivos
O Ministério Público entrou com uma ação contra a influenciadora Virginia Fonseca, alegando que ela teria incentivado seguidores a realizarem apostas em uma partida da Copa do Mundo sem informar de forma clara que o conteúdo se tratava de publicidade.
Segundo a promotoria, consumidores teriam sofrido prejuízos após seguirem a recomendação da criadora de conteúdo. A ação pede uma indenização de, no mínimo, R$120 milhões por supostos danos morais e coletivos, além da retirada das publicações relacionadas ao caso das redes sociais.
O processo ainda está em andamento na Justiça e, até o momento, não há decisão sobre os pedidos apresentados pelo Ministério Público.
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