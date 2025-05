Polícia Civil investiga carro de som que anuncia venda de atestados médicos falsos em BH

A Polícia Civil investiga um carro de som que anuncia venda de atestados médicos falsos no bairro Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. Os documentos eram ofertados por cerca de R$50. O incidente foi registrado na última quinta-feira (1), após um vídeo viralizar nas redes sociais. O Conselho Regional de Medicina (CRM) declarou que só atuará se houver envolvimento de médicos registrados. Além do vendedor, compradores desses documentos também podem responder criminalmente e arcar com consequências administrativas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!