Policial Civil aposentado morre em acidente de carro em Contagem, na Grande BH

O policial civil aposentado Valdevino Ferreira, de 82 anos, morreu após seu carro cair em um córrego na avenida Severino Ballesteros, em Contagem. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava a caminho da casa do irmão quando perdeu o controle do veículo. A Polícia Civil investiga as causas do acidente e considera a possibilidade de que ele tenha passado mal ao volante. O enteado da vítima relatou que ele sofria de esquizofrenia e fazia uso de medicamentos.