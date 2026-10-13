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Policial Civil aposentado morre em acidente de carro em Contagem, na Grande BH

Carro caiu em córrego na avenida Severino-Barastelo; vítima tinha 82 anos

Balanço Geral MG|Do R7

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O policial civil aposentado Valdevino Ferreira, de 82 anos, morreu após seu carro cair em um córrego na avenida Severino Ballesteros, em Contagem. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava a caminho da casa do irmão quando perdeu o controle do veículo. A Polícia Civil investiga as causas do acidente e considera a possibilidade de que ele tenha passado mal ao volante. O enteado da vítima relatou que ele sofria de esquizofrenia e fazia uso de medicamentos.

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