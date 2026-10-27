Professora é agredida por mãe de aluna em escola de BH

Uma professora, de 64 anos, foi agredida pela mãe de uma aluna de seis anos em uma Escola Municipal de Educação Infantil, no bairro Mangueiras, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O episódio levou funcionários a protestar por mais segurança.



A docente ensaiava uma peça de teatro com as crianças quando a mãe da aluna começou a chamá-la do lado de fora. Ao tentar ajudar a menina, que ficou assustada, a professora foi agredida. O porteiro e uma secretária também foram atingidos ao tentar intervir.



A professora registrou boletim de ocorrência, fez exame de corpo de delito e está afastada por licença médica.



A Secretaria Municipal de Educação informou que acompanha o caso e que a direção da escola marcou uma reunião com a mãe da aluna para esclarecer o ocorrido.



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