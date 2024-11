Triciclo feito por alunos da UFMG faz jovem tetraplégico pedalar

Estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) desenvolveram um triciclo biônico que permite que pessoas tetraplégicas pedalem. O triciclo tem uma tecnologia que manda estímulos elétricos para o corpo do atleta, ativa os músculos e possibilita as pedaladas. O projeto foi tão bem-sucedido que eles foram para a Suíça competir e ficaram entre os dez melhores do mundo. Veja a reportagem completa no vídeo acima.