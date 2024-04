Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O apresentador Silvio Santos distribuiu R$100 milhões em dinheiro para as seis filhas no testamento feito em 2020. Além disso, as herdeiras terão direito a imóveis, empresas e aplicações de capital.