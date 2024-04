A Hora da Venenosa: atriz Letícia Birkheuer denuncia ex-marido por agressão Caso veio à tona depois que a artista contou que o homem teria gritado com ela em um restaurante na frente do filho do casal

Balanço Geral MG| 01/04/2024 - 18h37 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share