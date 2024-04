A Hora da Venenosa: Luana Piovani critica Justiça de Portugal e viraliza nas redes sociais Revoltada com a decisão do tribunal português, Piovani recriou com ironia uma cena da história do Brasil

A atriz voltou ao Tribunal de Cascais, em Portugal, nesta segunda-feira (19), onde ficou decidido que o filho dela vai voltar a morar com o pai no Brasil. Pedro Scooby entrou com um processo contra a atriz para que ela parasse de criticá-lo e de expor a relação dele com o filho nas redes sociais. O que a Luana passou a chamar de "mordaça" que o ex queria colocar nela.