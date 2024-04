Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No quadro Achamos de Minas desta quinta-feira (21), Luciana Katahira visitou Alfenas, cidade que fica a cerca de 340 km de Belo Horizonte, no sul do estado. Ela mostrou um pouco do turismo da cidade banhada pelo lago de Furnas e que é uma grande produtora de tilápia.