Moradores de um cruzamento do bairro Paraíso, na região leste de Belo Horizonte, denunciam o risco de acidentes no local. As ruas são íngremes e, com a chuva, o asfalto fica ainda mais escorregadio. Moradores e comerciantes chegaram até a interditar o local por conta própria.