Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma força-tarefa realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com as Polícia Militar, Civil e BHTrans, cumpriu nesta quarta-feira (27), mais uma etapa de uma operação de combate ao crime de receptação de fios de cobre furtados. A ação aconteceu no bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha.