Governo de Minas anuncia aumento de impostos para importadores de leite em pó

O Governo de Minas anunciou nesta segunda-feira (18) que vai retirar as empresas importadoras de leite em pó do regime especial de tributação. A partir de agora, elas passam a pagar ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de 18% no momento da comercialização dos produtos importados. A medida foi adotada para proteger os mais de 220 mil produtores de leite do estado que estão trabalhando no vermelho.