Hora da Venenosa: ator Guilherme Fontes descobre problema no coração Artista disse aos seus fãs que irá se cuidar e fazer dieta saudável

O ator Guilherme Fontes descobriu que está com um problema no coração. Ele revelou pelas redes sociais que está com 60% de uma artéria obstruída