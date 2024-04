Jovem que morreu após queda Serra do Cipó, caiu de altura de 130 metros Corpo do homem foi encontrado neste sábado (06) depois de ficar desaparecido por um dia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O jovem que morreu depois de cair de uma mirante, na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, a 124 km de Belo Horizonte. O corpo do homem foi encontrado neste sábado após ter desaparecido por 1 dia.