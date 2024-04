Ministério Público pede que mineradora suspenda atividades na Grande BH

Alto contraste

O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra a Fleurs Global Mineração. De acordo com o órgão, a empresa que atua às margens do rio das velhas e próxima à Serra do Curral, no município de Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, acumula, aos longo dos anos, diversas irregularidades ambientais. A ação pede a suspensão imediata das atividades de exploração mineral da empresa.