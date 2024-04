Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher teve o veículo de entregas roubado e as mercadorias levadas no bairro Santa Maria, na região oeste de Belo Horizonte. A vítima ainda não tinha feito o seguro do carro. Ela foi deixada no bairro Vila São Paulo, em Contagem, na região metropolitana da capital mineira, sem ter como voltar para casa.