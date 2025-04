Câmara de Felício dos Santos (MG) cassa mandato de vereador que invadiu sala de hospital Wladimir Canuto (Avante) foi acusado de invadir a Sala Vermelha de um hospital durante atendimento emergencial; paciente morreu Minas Gerais|Janaína Veloso*, da RECORD MINAS 23/04/2025 - 12h51 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h51 ) twitter

Mandato do vereador foi cassado por quebra de decoro parlamentar Reprodução/RECORD MINAS

O vereador Wladimir Canuto (Avante), de Felício dos Santos, cidade do interior de Minas Gerais a 369 km de Belo Horizonte, teve o mandato cassado nesta quinta-feira (17) por quebra de decoro parlamentar. A decisão da Câmara Municipal foi tomada depois que o parlamentar invadiu a Sala Vermelha de uma unidade de saúde durante um atendimento de emergência.

O caso aconteceu em fevereiro deste ano. Um paciente que estava sendo atendido no momento da confusão morreu.

Entenda o caso

Na ocasião, a presença do vereador provocou um tumulto no local. Um paciente que passava por um procedimento cardíaco morreu no momento da confusão. Funcionários da unidade relataram agressões verbais e físicas por parte de Canuto.

A Prefeitura de Felício dos Santos, por meio de nota assinada pelo prefeito Weniton William França (PRD), repudiou a conduta do vereador.

‌



Na época, Canuto afirmou nas redes sociais que estava na unidade para fiscalizar o atendimento após denúncias de falta de médicos. Ele negou ter invadido a sala ou agredido alguém. “Só perguntei se havia médico naquela sala. Fechei a porta e saí. Não tem ninguém que prove que eu agredi alguém fisicamente”, declarou.

Um projeto de lei que tipifica como crime a entrada, permanência ou invasão em áreas de acesso restrito de hospitais, sem autorização, está tramitando na Câmara Federal desde 2020. A proposta prevê pena de 3 a 6 meses de detenção ou multa, e de 6 meses a 2 anos em casos envolvendo violência, grave ameaça ou mais de uma pessoa. Em 2023, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas desde então segue parado.

‌



A Câmara Municipal de Felício dos Santos e o vereador Wladimir Canuto (Avante) foram procurados, mas até o fechamento desta nota não haviam se manifestado sobre a cassação.

*Estagiária sob supervisão de Lucas Eugênio

