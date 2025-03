Carnaval em BH: Nove presos e três menores apreendidos por tráfico e furtos Com os suspeitos foram apreendidos drogas e dois celulares, furtados, foram recuperados Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 02/03/2025 - 19h53 (Atualizado em 02/03/2025 - 19h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pelo menos nove pessoas foram presas e três menores apreendidos em Belo Horizonte por envolvimento com tráfico de drogas e furtos de celulares. As ações que resultaram nas prisões foram realizadas, neste domingo (2), na Savassi e no bairro Funcionários.

Nove pessoas foram presas e três menores apreendidos em Belo Horizonte por envolvimento com tráfico de drogas e furtos de celulares Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)

Na Avenida Getúlio Vargas, 861, no bairro Funcionários, durante o bloco Filhos da PUC, a Central de Operações de Drone identificou quatro indivíduos suspeitos de comercializar drogas.

Quando a Guarnição se aproximou, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram esconder bolsas. Durante a abordagem, foram encontrados uma bucha de maconha, um cigarro da mesma droga e 12 comprimidos de ecstasy. Três pessoas foram presas e um menor apreendido.

Ainda na Avenida Getúlio Vargas, na esquina com a Rua Tomé de Souza, na Savassi, dois homens foram presos portando 14 buchas de maconha. Na Rua Inconfidentes, 600, também na Savassi, um homem foi preso com 51 comprimidos de ecstasy, duas buchas de maconha, uma garrafa de loló e um celular.

‌



Ainda na Savassi, dois homens foram presos após furtarem celulares. Uma vítima relatou que o suspeito pegou seu aparelho e, ao perceber que estava sendo seguido, tentou passar o telefone para um comparsa. Com a ajuda de populares, ambos foram detidos pela polícia.

No fim da tarde, outro homem foi preso e dois menores apreendidos com 19 porções de ecstasy. As operações, intensificadas durante o Carnaval, contaram com apoio tecnológico e mobilização de equipes para coibir crimes e garantir a segurança dos foliões em Belo Horizonte.