Prefeito de BH, Fuad Noman é sepultado sob homenagens e honrarias oficiais Despedida final foi acompanhada apenas por familiares e amigos íntimos, no Cemitério do Bonfim, na região Noroeste da cidade Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 27/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h45 )

Fuad Noman foi enterrado no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte Vinícius Rangel / RECORD MINAS

O corpo do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi enterrado no Cemitério do Bonfim, na região Noroeste de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quinta-feira (27).

O sepultamento aconteceu em uma cerimônia fechada para a família e amigos íntimos. As últimas despedidas aconteceram sob honrarias oficiais.

O caixa com o corpo do político chegou ao cemitério por volta das 16h50, em um carro do Corpo de Bombeiros, após um cortejo pelas ruas da capital mineira. Muitas coroas de flores foram enviadas em homenagem ao então chefe do Executivo da capital mineira. Uma delas é a do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O velório de Noman havia sido realizado na sede da Prefeitural, no hipercentro. Além dos parentes, autoridades e colegas participaram da cerimônia, que também foi aberta ao público. Quando o caixão foi retirado do prédio, diversas pessoas se reuniram no local entoando orações, músicas e a frase: “Fuad, guerreiro”. Em seguida, o veículo saiu sob aplausos.

‌



O cortejo com o corpo de Fuad Noman saiu há pouco da sede do Executivo Municipal e será levado em cortejo para o cemitério. pic.twitter.com/1N5C6woMvE — Record Minas (@recordtvminas) March 27, 2025

Histórico

Fuad Noman morreu aos 77 anos, nessa quarta-feira (26), vítima de complicações de um câncer no testículo. O político foi diagnosticado e passou por tratamento contra a doença no ano passado. As sessões de quimioterapia foi feitas durante o período de campanha pela reeleição.

Com a morte de Noman, a prefeitura passa a ser comandada pelo vice, o jornalista Álvaro Damião (União Brasil).