Corpo de adolescente de 13 anos encontrado em mata foi liberado do IML de BH nesta quarta (12) Vítima havia sumido no domingo (9) em Ribeirão das Neves; enterro está previsto para esta quinta-feira (13) Minas Gerais|Andréa Silva, RECORD MINAS 12/02/2025 - 17h30 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menina estava desaparecida desde domingo (9) e foi vista sendo colocada à força em um carro escuro, suspeito foi preso

O pai da adolescente Stefany Vitoria Teixeira Ferreira, de 13 anos, esteve no Instituto Médico Liberal (IML) de Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira, (12) para fazer o reconhecimento do corpo da filha. A menina foi encontrada morta na tarde dessa terça-feira (11), em uma área de mata no limite de Ribeirão das Neves e Esmeraldas, na região Metropolitana de Belo Horizonte.

Além do reconhecimento feito pelo pai, a Polícia Civil confirmou a identificação pelas impressões digitais da vítima, por meio de um exame de datiloscopia. O corpo de Stefany foi liberado para funerária. O velório e enterro estão previstos para esta quinta-feira (13), no Cemitério Parque da Colina, na região Oeste de BH.

Desaparecida

A adolescente havia sumido na tarde do último domingo (9), dizendo a mãe que iria à casa de uma amiga e que ambas retornariam em seguida para ir à igreja. Porém, a menina não chegou à casa da amiga e não retornou mais para sua residência.

No dia em que a menina sumiu, testemunhas informaram ter visto a vítima sendo obrigada a entrar em um carro escuro, que posteriormente foi confirmado, pela placa, se tratar de um HB20 cinza escuro, o veículo do pastor João das Graças Pachola, de 54 anos, suspeito de ser o autor do da morte da adolescente.

‌



Busca

Já na tarde de ontem, após denúncia recebida pela Polícia Civil, o corpo de Stefany foi encontrado em uma mata. O suspeito que também era vizinho da vítima, foi preso e confessou o crime.

O homem foi encontrado na residência da mãe, em Contagem, na Grande BH. Segundo a Polícia Civil, além de assumir ter matado a menina por esganadura, ele indicou onde teria deixado o corpo da vítima.

‌



Equipes da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar seguiram para o local indicado pelo homem e encontrou a adolescente já sem vida, com sinais de violência.