Em estado de emergência para doenças respiratórias, BH inaugura novos leitos pediátricos Capital mineira já registrou mais de 7 mil internações desde o início do ano; crianças e idosos são os principais afetados Minas Gerais|Fernanda Rodrigues, da Record Minas 15/05/2025 - 10h21 (Atualizado em 15/05/2025 - 10h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Capital mineira aumentou em 43 o número de leitos destinados a crianças Divulgação/PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou, nesta quinta-feira (15), 13 novos leitos pediátricos no Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais (HUCM-MG). A medida tem o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento a crianças com quadros gripais, especialmente afetadas pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - complicação grave que pode levar um paciente a óbito.

Vale lembrar que BH e todo o estado de Minas Gerais emitiram um decreto de emergência em saúde pública devido ao aumento de casos de SRAG no início deste mês.

Com a abertura dos novos leitos desta quinta, a capital mineira passa a contar com um aumento de 43 leitos destinados a crianças. Só no HUCM-MG, serão 28 leitos - 15 já existentes e 13 novos.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), e faz parte do Plano de Enfrentamento das Doenças Respiratórias.

‌



BH também abriu outros 30 novos leitos pediátricos

A Prefeitura de BH também já abriu outros 30 leitos pediátricos neste ano, sendo 20 no Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), gerido pelo município, e 10 no Hospital da Baleia. A previsão é que ainda mais leitos sejam inaugurados em outros hospitais da rede SUS-BH.

Segundo a Secretaria de Saúde Municipal, desde o início do ano até a última semana, 7.051 pacientes foram internados na capital mineira em razão de doenças respiratórias.

‌



“Desse total, 1.365 pedidos foram para crianças menores 1 ano e 2.540 para pessoas com 60 anos ou mais, sendo, neste momento, os públicos mais suscetíveis à internação por conta de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que pode ser causada pelos vírus influenza, coronavírus, rinovírus, sincicial respiratório ou outros”, informou a PBH à Record Minas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp