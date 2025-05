Governo de Minas decreta emergência em saúde pública por alta de doenças respiratórias Até o dia 26 de abril, o estado já havia registrado 26.817 internações por SRAG e 397 mortes em 2025 Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 02/05/2025 - 12h59 (Atualizado em 02/05/2025 - 13h01 ) twitter

DECRETO EMERGÊNCIA MG Divulgação/SES-MG/Fábio Marchetto

Diante do aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o Governo de Minas Gerais decretou, nesta sexta-feira (2), situação de emergência em saúde pública por 180 dias. A medida, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), permite ampliar a capacidade de resposta do Estado, viabilizando a contratação emergencial de profissionais, aquisição de insumos e abertura de leitos, especialmente pediátricos.

Até o dia 26 de abril, o estado já havia registrado 26.817 internações por SRAG e 397 mortes em 2025. Os casos mais graves se concentram entre crianças de até 1 ano e idosos acima dos 60 anos.

“Desde outubro do ano passado, a SES-MG vem atuando com os municípios, capacitando equipes e produzindo materiais técnicos para garantir uma resposta eficiente, inclusive com apoio direto das nossas regionais e abertura de leitos na nossa rede”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

Com o decreto, também foi criado o Centro de Operações de Emergências em Saúde por SRAG (COE-Minas-SRAG), que coordenará ações e monitoramento durante o período emergencial. A rede hospitalar já está sendo reforçada: 12 novos leitos semi-intensivos foram abertos no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, com possibilidade de ativação de mais 10 leitos de CTI pediátrico.

‌



A SES-MG ainda iniciou repasses financeiros para hospitais que adaptarem ou abrirem leitos clínicos para atendimento pediátrico. “Temos recursos disponíveis para isso, e seguimos em contato direto com as gestões locais para dar agilidade às respostas, especialmente em locais que enfrentam situações mais críticas”, reforça Baccheretti.

Desde abril, o estado conta com a Sala de Monitoramento de Vírus Respiratórios, que acompanha em tempo real a circulação viral e apoia decisões nas áreas de vigilância, assistência e vacinação.

‌



Vacinação e prevenção

A vacinação contra a influenza foi ampliada para toda a população acima de seis meses. Minas já recebeu 5,7 milhões de doses e conta com o reforço de 222 “vacimóveis”, vans adaptadas como salas de vacinação móveis. A meta é atingir 90% de cobertura vacinal.

“Temos vacinas eficazes para a maioria das doenças respiratórias, como influenza e covid-19. A única exceção é o vírus sincicial, que ainda não tem vacina disponível, mas é justamente um dos mais perigosos para bebês pequenos. Por isso, é essencial que pais e responsáveis levem seus filhos para vacinar. E que, em caso de sintomas, evitem o contato com outras crianças, para reduzirmos a transmissão”, orienta o secretário.

