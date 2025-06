Feto é encontrado em vaso sanitário de hospital de Araçuaí (MG) durante manutenção Ocorrência foi registrada e o caso será investigado pela Polícia Civil; feto foi recolhido e encaminhado para os procedimentos periciais Minas Gerais|Do R7 com TV Leste 20/06/2025 - 09h40 (Atualizado em 20/06/2025 - 09h40 ) twitter

Feto é encontrado em vaso sanitário de hospital de Araçuaí (MG) durante manutenção

Um feto foi encontrado no vaso sanitário de um hospital de Araçuaí, cidade a 678 km de Belo Horizonte, depois que funcionários da unidade reclamaram que a privada estava entupida.

De acordo com testemunhas, uma paciente chegou à unidade de saúde com dores abdominais e na região da lombar. Ela foi internada, medicada e pediu para ir ao banheiro.

Horas depois, funcionários e pacientes reclamaram que o vaso sanitário estava sujo de sangue e entupido. Ao tentar consertar, a privada precisou ser quebrada e o feto, com aproximadamente seis meses de gestação, foi encontrado. Na lixeira do banheiro foi localizada uma placenta.

Segundo a PM (Polícia Militar), a genitora foi encontrada, confirmou que utilizou o banheiro e expeliu algo, mas afirmou que “não sabia se tratar de um feto”.

‌



A paciente permaneceu sob observação médica. A ocorrência foi registrada e o caso será investigado pela Polícia Civil. O feto foi recolhido e encaminhado para os procedimentos periciais.

O hospital declarou que prestou toda a assistência necessária à paciente e disse que vai colaborar com as investigações.

