Homem confessa ter matado esposa asfixiada e é preso em BH Depois do crime, autor ligou para mãe e confessou o próprio crime; caso está sendo investigado pela Polícia Civil Minas Gerais|x 05/04/2025 - 11h56 (Atualizado em 05/04/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Vitor procurou a polícia e indicou o local onde o corpo estava. Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso após confessar ter matado a esposa, de 20 anos, no Aglomerado da Ventosa, na região oeste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, a jovem foi morta por asfixia. Após o crime, o suspeito se entregou às autoridades e levou os policiais até o local onde o corpo estava.

Segundo relatos da mãe da vítima, Thayna Silva Rosa e João Vitor tinham um relacionamento de sete anos e estavam morando juntos há cerca de dois. Eles se conheceram ainda na adolescência.

Testemunhas relataram que o casal chegou em casa durante a tarde e, pouco tempo depois, João Vitor foi visto deixando o local sozinho. Em seguida, ele contou à própria mãe sobre o homicídio. A mulher, então, ligou a mãe da vítima para informar sobre a morte da filha. João Vitor procurou a polícia e indicou o local onde o corpo estava.

A mãe da vítima contou que ainda não sabe o que motivou o crime, mas afirmou que o genro tinha um histórico de agressividade e que já havia tentado agredir Thayna em outras ocasiões. Um boletim de ocorrência já havia sido registrado anteriormente contra ele por violência.

‌



O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp