Homem é baleado por sargento e mordido por rottweiler ao tentar furtar fiação em BH Suspeito foi socorrido para o Hospital João 23 com dois ferimentos na coxa e na panturrilha, além de ferimentos pelo ataque do animal Minas Gerais|Lucas Alcantâra*, da Record Minas 07/04/2025 - 11h44 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h58 )

Policial atirou na perna do suspeito, que mesmo baleado conseguiu correr Divulgação/PMMG

Um homem, de 25 anos, foi baleado por um sargento da Polícia Militar e mordido por um rottweiler ao tentar furtar a fiação de um relógio de energia no bairro Jonas Veiga, na região leste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (6).

Segundo o Boletim de Ocorrência, o militar acordou de madrugada com barulhos. Assim que levantou, ele viu pedaços do telhado na varanda e percebeu que o cachorro estava latindo muito. Ao abrir o portão para ver o que ocorria, o sargento se deparou com um homem tentando furtar a fiação.

O militar se apresentou e mandou o autor ficar parado, mas o homem teria tentado fugir e foi alcançado pelo cachorro. Após desobedecer a outras ordens, o suspeito entrou em luta com o sargento e chegou a pegar uma faca. O policial ordenou que ele abaixasse o objeto, mas sem sucesso.

Para não ser atingido, o policial atirou na perna do suspeito, que mesmo baleado conseguiu correr, mas foi alcançado novamente pelo cão. Ele só parou metros após descer uma escadaria.

‌



O suspeito foi socorrido para o Hospital João 23 com dois ferimentos na coxa e na panturrilha, além de ferimentos pelo ataque do animal. A arma do militar foi apreendida. Assim como a mochila e a faca utilizadas pelo suspeito. Dentro da bolsa foram encontradas pedras de crack e uma porção de maconha.

*Estagiário sob supervisão de Núbia Roberto

