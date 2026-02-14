Homem é encontrado morto dentro do carro que caiu em rio no sul de MG Vítima, de aproximadamente 36 anos, foi localizada sem vida após resgate dos Bombeiros; PCMG investiga caso

Carro que caiu em um rio na divisa de São Tomé das Letras e Três Corações Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Um homem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (13) dentro de um carro que caiu em um rio às margens da rodovia estadual que liga Três Corações a São Tomé das Letras, no Sul de Minas.

A ocorrência foi registrada na MG-167. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo capotado e de cabeça para baixo, parcialmente submerso, sendo visíveis apenas as rodas e parte do assoalho acima da água.

Para acessar o interior do automóvel, os bombeiros utilizaram uma ferramenta expansora hidráulica. Com o equipamento, foi possível abrir acesso na região do banco do motorista.

Durante a verificação, os militares localizaram a vítima, um homem com idade aproximada de 36 anos, já sem sinais vitais dentro do carro.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

A Polícia Civil de Minas Gerais ficará responsável pela investigação para apurar as circunstâncias do acidente e as causas da morte.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado a queda do veículo no rio.