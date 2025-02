Homem que sequestrou ônibus e fez passageiro refém, em Contagem (MG), é rendido Momentos antes, o homem, de 58 anos, que estava sendo feito refém, foi liberto Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 28/01/2025 - 13h51 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h02 ) twitter

Sequestrador foi atendido por equipe do SAMU assim que desceu do coletivo Reprodução/Record Minas

O homem que sequestrou um ônibus e fez um passageiro de refém, no bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH, foi rendido, no início da tarde desta terça-feira (28), após mais de duas horas de sequestro. O sequestro está sendo atendido por uma equipe do SAMU, que está no local.

Momentos antes, o homem, de 58 anos, que estava sendo feito refém, foi liberto. O homem desceu andando do ônibus e, aparentemente, está bem. A vítima também foi atendida pelo SAMU.

O homem abordou o ônibus no bairro Pedra Azul e mandou o motorista e passageiros descerem. Em seguida, ele fez um homem refém e ordenou que outro passageiro dirigisse até o bairro Nacional, onde a ex esposa trabalha. Segundo quem está no local, eles estão separados e tem um filho juntos. A motivação para o crime teria sido porque ele pediu para a ex para ver o filho, mas como ela estaria trabalhando hoje, ela não deixou e ele ficou revoltado. O homem seria usuário de drogas.

Veja momento que sequestrador é rendido:

