Criança está internada há 19 dias após tentar imitar manobra com bicicleta vista em rede social Segundo a mãe da criança, filho é apaixonado pelo que é popularmente conhecido como "rolezinho de bike" Minas Gerais|Do R7, com Núbia Roberto, da Record Minas 22/04/2025 - 11h24 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h26 )

Caso aconteceu no dia 3 de abril, na rua onde ele mora, em Lagoa Santa, na região metropolitana da capital mineira Reprodução/Record Minas

Um menino de apenas 12 anos está internado há 19 dias com ferimentos graves no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, após sofrer um acidente enquanto tentava imitar manobras radicais vistas em redes sociais. O caso ocorreu no dia 3 de abril, na rua onde ele mora, em Lagoa Santa, na região metropolitana da capital mineira.

Segundo a mãe da criança, o filho é apaixonado pelo que chama de “rolezinho de bike” — uma modalidade que tem se espalhado entre jovens e adolescentes nas redes sociais, em que ciclistas realizam manobras perigosas, muitas vezes sem qualquer tipo de equipamento de segurança.

A criança não estava participando de um rolezinho no momento do acidente, mas por acompanhar na redes sociais vídeos de jovens sem proteção de segurança fazendo manobras radicais, ele tentou fazer o mesmo e o pior aconteceu. Segundo a mãe, o menino perdeu o controle e bateu contra um muro na rua onde moram.

O impacto foi tão forte que a criança sofreu lesões internas graves. Desde então, está hospitalizada e em observação na unidade pediátrica da capital mineira.

‌



O menino é seguidor de uma das principais páginas em rede social dedicadas a divulgar vídeos do tipo. A conta acumula mais de 172 mil seguidores e publica com frequência registros de jovens fazendo manobras arriscadas, geralmente sem capacete ou qualquer item de proteção. Um dos vídeos, publicado em dezembro de 2024, ultrapassou 2,2 milhões de visualizações.

A família do menino faz um apelo para que outros pais acompanhem de perto o que seus filhos estão consumindo nas redes. “A gente não pode deixar uma tela educar nossos filhos. Hoje, estou com meu menino no hospital. Amanhã, pode ser outro”, lamentou a mãe.

