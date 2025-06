Pai de menina baleada em MG e policial suspeito do crime contam versões diferentes; entenda Vítima passou por cirurgia e está internada em um hospital de Ponte Nova; criança aguarda transferência para unidade com mais estrutura Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

Menina é baleada na cabeça por policial penal durante briga de trânsito em MG

A família da menina de 10 anos baleada na cabeça após uma briga de trânsito e o policial penal suspeito do disparo contam diferentes versões sobre o ocorrido. O caso aconteceu na zona rural de Porto Firme, a 207 km de Belo Horizonte. A vítima passou por cirurgia e está internada em um hospital de Ponte Nova, na Zona da Mata. O suspeito está preso preventivamente.

Segundo a mãe, a menina está em coma induzido e precisa de doação de sangue. Dezenas de pessoas foram ao hemocentro da cidade para fazer a doação. Além disso, ela aguarda a mudança para um hospital com equipamentos específicos que monitoram a saúde cerebral.

Dois boletins de ocorrência sobre o caso foram registrados, um deles conta a versão dos pais da menina, enquanto o outro narra a história do policial penal suspeito de efetuar o disparo.

Versão da família

O primeiro registro policial foi feito depois que a menina chegou baleada ao hospital São João Batista, em Viçosa, cidade a 230 km da capital mineira. No documento, o pai dela narra o acontecido.

De acordo com a versão dele, a menina foi atingida na estrada que liga as cidades de Diogo Vasconcelos e Porto Firme. O suspeito dirigia um carro vermelho em alta velocidade e teria se aproximado do carro da família. Com isso, o pai da vítima teria reduzido a velocidade para permitir uma ultrapassagem.

Depois disso, o suspeito teria ultrapassado e interditado o trânsito. Segundo o relato, ele desceu do veículo e se aproximou do carro da família. Pensando ser um assalto, o pai conta que acelerou, momento em que o homem teria disparado os tiros e atingido a criança.

“Eu não acreditava no que estava acontecendo, eu coloquei a mão na minha filha e inclinei, tentei inclinar também para que a gente pudesse desviar de um tipo de disparo. Quando eu levantei a cabeça e olhei, ele estava com a arma em punho, provavelmente já tinha terminado de fazer os disparos. Nesse meio tempo, quando eu fui olhar para perguntar se minha filha estava bem, infelizmente ela já tinha sido atingida”, contou o pai.

No entanto, um circuito de segurança que flagrou os tiros mostra o carro do suspeito, um veículo cinza, perseguindo o veículo da vítima. O atirador saca a arma pela janela e efetua os disparos. Veja o vídeo:

Após perceber o ferimento, a família levou a menina direto para o hospital São João Batista. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para um hospital em Ponte Nova.

O pai da criança disse aos policiais que não estava sendo ameaçado e que mora em Viçosa há mais de 10 anos. Eles estavam em Diogo Vasconcelos para visitar a família.

Segundo o boletim de ocorrência, a perícia foi chamada. Foram identificadas várias perfurações na porta, janela e paralamas traseiro do automóvel da vítima.

Versão do suspeito

O segundo registro, que conta a versão do suspeito, foi feito quando o carro dele foi encontrado. O veículo foi identificado pela placa. Com a localização, os militares chegaram ao policial penal.

Questionado sobre o caso, o policial contou que retornava da cidade de Diogo de Vasconcelos quando percebeu que o carro da família da vítima, que trafegava em alta velocidade, tentava ultrapassá-lo.

De acordo com o suspeito, o pai da menina ultrapassou e fechou a pista. O policial diz que se sentiu ameaçado e fez disparos na direção do veículo. Ele alegou não saber se alguém foi atingido.

Com autorização do suspeito, os militares entraram na casa. A arma utilizada para os disparos foi apreendida dentro de um guarda-roupa. Um carregador sem munição e outro com 12 balas intactas também foram levados pela polícia. O veículo dele foi removido para um pátio credenciado.

No carro, foram encontradas cinco cápsulas deflagradas. O homem foi conduzido para a delegacia, onde prestou depoimento.

Segundo Rafael Abeilar, advogado do policial penal, a prisão dele foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada nesta terça-feira (17).

