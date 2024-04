Minas Gerais |Pablo Nascimento, do R7

Metade da chuva esperada para todo mês de março em BH pode cair até segunda-feira Quatro das nove regiões da cidade já registraram volume de chuva acima da média do mês; município está em alerta geológico

Temporais atingem diferentes regiões Temporais atingem diferentes regiões (Daniela Fernandes / Record TV Minas)

A Defesa Civil de Belo Horizonte calcula que 100 milímetros de chuva podem cair sobre a cidade entre este fim de semana e a segunda-feira (25). O volume representa 50,63% de todo o esperado para o mês de março na capital, que é de 197,5 milímetros.

A cidade está sob alerta de risco geológico forte nas regionais Noroeste, Oeste, Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste e Venda Nova e moderado na regional Pampulha, até a próxima segunda. "Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", informou a Defesa Civil.

A prefeitura montou, nesta sexta-feira (22), uma força-tarefa para conter problemas que podem ser causados pelos temporais. Durante todo o fim de semana, haverá servidores de plantão nas áreas de limpeza, prevenção de crise, obras e assistência social.

A minha recomendação é de alerta máximo. Qualquer emergência nós temos que estar prontos. Esse momento talvez seja o mais severo que nós tenhamos. (Fuad Noman, prefeito)

O último levantamento da Defesa Civil Municipal, divulgado na manhã deste sábado (23), aponta que quatro das nove regiões da cidade já contabilizam volume de chuva acima da média do mês (veja a lista abaixo).

Os moradores da capital mineira podem receber alerta de risco para fenômenos metereológicos pelo Canal da Defesa Civil no WhatsApp, neste link: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

A população também pode receber as informações por SMS. O cadastro deve ser feito enviando uma mensagem de texto com o número do CEP da rua onde mora para o número 40199.

Hospital de Campanha para casos de dengue alaga durante chuva forte em BH:

Veja o acumulado em cada regional até às 5h30 deste sábado (23):

Barreiro: 254,3 (128,8%)

Centro Sul: 284,8 (144,2%)

Leste: 140,8 (71,3%)

Nordeste: 165,4 (83,7%)

Noroeste: 240 (121,5%)

Norte: 125,2 (63,4%)

284,6 (144,1%)

Pampulha: 160 (81%)

Venda Nova: 137,2 (69,5%)

Veja quais são os sinais de deslizamentos:

• Trinca nas paredes

• Água empoçando no quintal

• Portas e janelas emperrando

• Rachaduras no solo

• Água minando da base do barranco

• Inclinação de poste ou árvores

• Muros e paredes estufados

• Estalos

Veja as orientações da Defesa Civil para os momentos de chuva forte:

• Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

• Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

• Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

• Atenção especial para áreas de encostas e morros.

• Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

• Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

• Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.